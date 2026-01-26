Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz, Yapay Zeka ve Bilişim Kampı'nın açılışında konuştu:

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, "Yapay zeka o insana istediğini gösteriyor, istediğini göstermiyor. İstediğini veriyor, istediğini vermiyor. Neye ihtiyacı olduğunu ve nasıl yönlendirilmesi gerektiğini tespit ediyor ve toplumları bu şekilde yönlendiriyor." dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda Menteşe ilçesi Şemsi Ana Kız Yurdu'nda gerçekleştirilen ve 5 gün sürecek Yapay Zeka ve Bilişim Kampı'nın açılış töreninde konuşan Ersöz, kampların kardeşlik ve dostluk iklimi içinde, aynı zamanda mesleki gelişimi önceleyen, şehirlere birbirini tanıtmayı amaçlayan, birden fazla amacı bir arada barındıran güzel bir etkinlik olarak devam ettiğini söyledi.



Ersöz, bu kampta öğrencilerin, yapay zeka ve bilişim gibi dünyada büyük dönüşümlere gebe bir konuyu hep beraber, eğitimcilerle tartışacaklarını, eksiklerini tamamlayacaklarını dile getirdi.





İçinden geçilen dönemin aslında bir devrimin meydana geldiği dönem olduğunu vurgulayan Ersöz, "Yapay zeka öyle bir hızla, öyle baskın bir şekilde gelmeye başladı ki eminim biz bundan sonraki bu devrimi yapay zeka devrimi, bundan sonraki dönemi de yapay zeka dönemi diye adlandırıyor olacağız. Iskalandığımızda, kenarından tuttuğumuzda çok da yetişmemizin mümkün olmayacağı bir evreye doğru gidiyoruz. Bu yüzden bu konuda herkesin, çok daha fazla insan kaynağının bilgilenmesi, hepimizin fokusunu buraya doğru yöneltmesi lazım." dedi.





Yapay zeka ve bilişim teknolojileri konusunda dünyada yapılanlara değinen Ersöz, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Amerika'nın yapmış olduğu yatırımları, büyük şirketlerin dünyayı manipüle etmek için kullandığı araçları hep beraber görüyoruz aslında. Hem bizi hem dünyayı çeşitli yöntemlerle sanal dünyada manipüle eden bir yapıya doğru gidiyor. Amerika dev şirketleriyle özellikle algoritma üzerinde, büyük dil modelleri üzerinde çalışıyor. Buna karşı Çin, DeepSeek ile bir anda büyük bir devrim yaptı. Amerikan şirketlerinin değeri borsalarda onlarca kat düşmek durumunda kaldı. Niye işi kolaylaştırdı. Yani bir şey bulmak, fark yaratmak, yenilik yapmak mümkün. Bu sanayi devrimi gibi, otomasyon gibi değil. Yani dünya milletleri eşit bir yarışa çıkıyor. Fakat yarışta öne çıkmak, bu konuya ilgi duymakla, gündemde tutmakla ve bu konu düşünmekle gerçekleşiyor."





Ersöz, her ülkenin yapay zeka konusunda bir alanda özellikle uzmanlaştığına ve ciddi farklılıklar meydana getirmeye çalıştığına dikkati çekti.



Türkiye'nin 2021'de yapay zeka ulusal stratejisini hazırladığını bildiren Ersöz, "2025'e kadar 500 bin kişinin bu alanda istihdamını hedefledik. Niye? Bu konuda çalışan insan sayısı artsın diye. Kamuda veri paylaşımını, verilerin düzenli toplanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye bu konuda 2021 ulusal yapay zeka strateji belgesiyle hem insan kaynağını yetiştiriyor hem de altyapıyı oluşturmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.



Ersöz, yapay zekanın bir de ahlaki ve etik tarafı olduğuna, bu boyutun dikkate alınmaması durumunda küreselleşmenin, komşuluk, akrabalık ve mahalle ilişkilerini bütünüyle ortadan kaldıracağına işaret etti.



"Bizim medeniyetimiz insanı yaşatma medeniyeti, insan merkezli bir medeniyet" diyen Ersöz, şunları kaydetti:



"Yapay zeka teknolojilerinin gelişiminde ne kadar var olabilirseniz sonuçlarını da o kadar kontrol edebilirsiniz. Son günlerin moda tabiriyle 'masada değilseniz menüdesinizdir' diyorlar. Bizim masada olmamız lazım. Yapay zeka teknolojileri de böyle. Teknoloji sadece sağladığı kolaylıklarla gelmiyor. Diliyle, kültürüyle, yaşam biçimiyle, değerleriyle ve alışkanlıklarıyla geliyor ve sizi bir yere doğru götürüyor. O yüzden biz ne kadar çok üretirsek, ne kadar çok içinde yer alabilirsek kendi medeniyetimizi, kendi kültür değerlerimizi, kendi bu medeniyet birikiminden kaynaklanan değerleri de bu teknolojinin içine yerleştirmek mümkün."



2026'yı "Gençlik Yılı" ilan eden Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı da tebrik eden Ersöz, Muğla'da, Gençlik Yılı ilan edilmesinin gençlere ne kadar önem verdiklerinin bir göstergesi olduğunu da ifade etti.



Programda, Vali Akbıyık ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş da konuşma yaparken, 81 ilden 100 öğrenci, yapay zeka ve bilişim alanında uzman akademisyenler, sektör temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı.

