        Datça'da badem üreticilerine hastalık ve zararlılarla mücadele eğitimi verildi

        Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından badem üreticilerine yönelik "Badem hastalık ve zararlıları" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 21:30 Güncelleme: 27.01.2026 - 21:30
        Datça'da badem üreticilerine hastalık ve zararlılarla mücadele eğitimi verildi
        Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından badem üreticilerine yönelik "Badem hastalık ve zararlıları" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Cumalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünden gelen uzman mühendisler ile İlçe Tarım Müdürü Ömer Sevim ve ziraat mühendisleri katıldı.

        Toplantıda, ilçedeki badem bahçelerinde sıkça karşılaşılan hastalık ve zararlılar hakkında üreticilere bilgi verildi.

        Özellikle "badem kaplanı" zararlısına karşı alınabilecek önlemler ve mücadele yöntemleri detaylı şekilde aktarıldı.

        Toplantıda, üreticilerin soruları da yanıtlandı, yeni sezonun afetsiz ve bereketli geçmesi temenni edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

