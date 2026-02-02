Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Muğla'da bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

        Muğla'nın Milas ilçesinde, bir kadının sokakta bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, boşanma aşamasındaki eşi gözaltına alındı.

        Giriş: 02.02.2026 - 20:29 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:29
        GÜNCELLEME - Muğla'da bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
        Muğla'nın Milas ilçesinde, bir kadının sokakta bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, boşanma aşamasındaki eşi gözaltına alındı.

        İsmetpaşa Mahallesi Hamdi Mergen Caddesi'nde bir kadının yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, hareketsiz yatan kadının Özlem A. (38) olduğunu ve bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

        İki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, kadının boşanma aşamasındaki eşi N.A'nın gözaltına alındığı bildirildi.

