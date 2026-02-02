Datça'da ikinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde, yarı yıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı. İlçede okul binaları bayraklarla süslenirken, öğretmenler ilk derslerde bayrağın anlamı ve taşıdığı değerleri anlattı. Hafta boyunca sürecek etkinliklerde resim, şiir, kompozisyon ve afiş çalışmaları yapılacak.

