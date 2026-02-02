Ula'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
–Muğla'nın Ula ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde dersbaşı yaptı.
Gökçe Zeynep Gönen İlk ve Ortaokulundaki öğrenciler, tatilin ardından ilk derslerine "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.
Programa Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ile İlçe Millî Eğitim Müdürü Cüneyt Yiğit katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler, bayrak sevgisini yansıtan etkinlikler gerçekleştirdi.
Törenin ardından sınıfları ziyaret eden Kaymakam Doğan, öğrencilerle bir araya gelerek “Bayrak Sevgisi” temalı konuşma yaptı.
Program kapsamında öğretmenler odasında öğretmenlerle de görüşen Doğan, eğitim-öğretim süreci hakkında değerlendirmelerde bulunarak görüş alışverişinde bulundu.
