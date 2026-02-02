Habertürk
        Marmaris'te Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı

        Marmaris'te Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

        Giriş: 02.02.2026 - 15:20 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:20
        Marmaris'te Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığındaki toplantıya ilgili birim amirleri katıldı.


        Toplantıda ilçenin genel asayiş durumu, güvenlik tedbirleri ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.


        Vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik alınacak tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


        Kaya, vatandaşların ve tatilcilerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli görevleri olduğunu hatırlatarak, tüm birimlerin koordineli çalışmasının önemine değindi.



