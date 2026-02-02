Marmaris açıklarında sürüklenen katamarandaki 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen yelkenli katamarandaki 2 kişi güvenli şekilde karaya getirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Hisarönü Körfezi'nde 24 metrelik bir katamaranın makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. İçerisinde 2 kişi bulunan katamaran, KIYEM-2 botunca yedeklenerek Orhaniye Mahallesi'ndeki marinaya bağlandı.

