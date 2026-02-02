Habertürk
Habertürk
        Milas açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

        Milas açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 21:11 Güncelleme: 02.02.2026 - 21:11
        Milas açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milas'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-092) tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

        Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 3'ü çocuk 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

