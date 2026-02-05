Muğla'da fabrikada düzensiz göçmen çalıştırdıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir fabrikada düzensiz göçmen çalıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir fabrikada düzensiz göçmen çalıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kentteki bir fabrikada düzensiz göçmen çalıştırıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fabrikaya düzenlenen operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Ekipler tarafından H.Ş, Y.Ş, H.K. ile K.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.