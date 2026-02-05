Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Uzay hackathonun bir ayağı Marmaris'te düzenlenecek

        Türkiye Uzay Ajansı öncülüğünde TUMMIAD ve Valentura Tech Teknoloji ve Yatırım A.Ş. işbirliğiyle gerçekleştirilecek uzay hackathonu serisinin bir ayağının 28–29 Mart'ta Marmaris'te düzenleneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 16:58 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:58
        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda, Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Tuana Yapıcı, Türkiye Uzay Ajansı tarafından Muğla’nın yerel lideri olarak seçildi. Kendi şehrinin “uzay elçisi” olarak belirlenen Tuana Yapıcı, yürüteceği çalışmalar ve hackathon süreci hakkında bilgilendirmede bulunmak üzere Kaymakam Nurullah Kaya’yı makamında ziyaret etti.

        Ziyarette gençlerin bilim, teknoloji ve uzay alanlarına yönlendirilmesinin önemi vurgulanırken, Marmaris’in böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmasının ilçe adına büyük bir gurur kaynağı olduğu ifade edildi.

        Kaymakam Kaya, ziyareti dolayısıyla Tuana Yapıcı’ya teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi, gençlerin bu tür ulusal ve uluslararası projelerde aktif rol almasının geleceğimiz açısından son derece kıymetli olduğunu belirtti.

