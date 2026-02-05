Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Milas ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 16:33 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:33
        Muğla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        Milas-Selimiye kara yolu üzerindeki OSB'de fabrikadan duman yükseldiğini fark eden personel, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Milas-Selimiye kara yolu üzerindeki OSB'de fabrikadan duman yükseldiğini fark eden personel, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ile OSB itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

