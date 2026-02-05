Muğla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Milas-Selimiye kara yolu üzerindeki OSB'de fabrikadan duman yükseldiğini fark eden personel, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile OSB itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

