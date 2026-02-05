Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı davasında karar

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin öldüğü, biri ağır üç kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3'ü tutuklu, 4 sanığın yargılandığı davada, bir sanık 47, diğer iki sanık 33'er yıl, bir sanık ise 31 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 15:53 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:53
        Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, sanıklar Yiğitcan B. ve Emircan B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, Mert Ali A. ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Mahkeme tarafından son sözleri sorulan sanıklar tahliye ve beraatlerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıklardan Emircan B. hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet"ten 47 yıl, Mert Ali A'ya "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 31 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

        Yiğitcan B. ile tutuksuz yargılanan Ardahan B. hakkında ise "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 33'er yıl hapis cezası veren heyet, Ardahan B. hakkında da hükmen tutuklama kararı vererek yakalama emri çıkarttı.

        - Olay

        İlçedeki bir otele 27 Ağustos 2023'te silahla ateş açılmış, oteldekilerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi ölmüş, 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı. Olayın otelde kalan 3 kişi ile husumetli şüpheliler arasında yaşandığı belirtilmişti.

