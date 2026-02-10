Ula Kaymakamı Doğan'dan okul ziyareti

Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlamasından dolayı Gölcük İlk ve Ortaokulu'nu ziyarette bulundu.



Doğan, okul müdürü Serkant Gülgün'den okulun mevcut durumu, eğitim çalışmaları ve öğrencilerin akademik gelişimine yönelik yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.



Sınıfları gezerek incelemelerde bulunan Doğan, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.



Öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Doğan, öğrencilerle yakından ilgilenerek anasınıfı öğrencilerine hediye verdi.



Öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyen Doğan, ziyaret anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.





