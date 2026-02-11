Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da kaymakamlıkta görevli iki kişi rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru ile şoför tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 20:30 Güncelleme: 11.02.2026 - 20:30
        Muğla'da kaymakamlıkta görevli iki kişi rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklandı
        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru ile şoför tutuklandı.

        Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, göçmen kaçakçılarından rüşvet alanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, kaymakamlıkta görevli polis memuru F.D. ile şoför H.M. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

