Marmaris Yat Marin MFK, Keçiborlu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup mücadelesinde Marmaris Yat Marin MFK, ligin 16. haftasında sahasında ağırladığı Isparta ekibi Keçiborlu Belediyespor'u 3-0 yendi. Marmaris Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İzmir Bölgesi hakemlerinden Halil Alp Dağdelen, Muhammet Furkan Kara ve Esra Toplu yönetti. Marmaris Yat Marin MFK, karşılaşmanın 13. dakikasında Mustafa Değirmenci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Ev sahibi takım Adem Parlak'ın 66. dakikada kaydettiği golle 2-0 öne geçti. Marmaris Yat Marin MFK, 90+2'de Emre Toptan'ın golüyle karşılaşmayı 3-0 kazandı. ​​​​​​​Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, son 11 maçtır yenilmeyen bir takıma karşı mücadele ettiklerini ve galip gelerek zirve yarışında devam ettiklerini söyledi. Marmaris Yat Marin MFK, ligin 17. haftasında, 22 Şubat Pazar günü Konya temsilcisi FDM Yapı Ereğlispor'a konuk olacak.

