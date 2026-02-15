Canlı
        Marmaris Yat Marin MFK, Keçiborlu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

        Marmaris Yat Marin MFK, Keçiborlu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup mücadelesinde Marmaris Yat Marin MFK, ligin 16. haftasında sahasında ağırladığı Isparta ekibi Keçiborlu Belediyespor'u 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 16:17 Güncelleme: 15.02.2026 - 16:17
        Marmaris Yat Marin MFK, Keçiborlu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup mücadelesinde Marmaris Yat Marin MFK, ligin 16. haftasında sahasında ağırladığı Isparta ekibi Keçiborlu Belediyespor'u 3-0 yendi.

        Marmaris Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İzmir Bölgesi hakemlerinden Halil Alp Dağdelen, Muhammet Furkan Kara ve Esra Toplu yönetti.

        Marmaris Yat Marin MFK, karşılaşmanın 13. dakikasında Mustafa Değirmenci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

        Ev sahibi takım Adem Parlak'ın 66. dakikada kaydettiği golle 2-0 öne geçti. Marmaris Yat Marin MFK, 90+2'de Emre Toptan'ın golüyle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

        ​​​​​​​Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, son 11 maçtır yenilmeyen bir takıma karşı mücadele ettiklerini ve galip gelerek zirve yarışında devam ettiklerini söyledi.

        Marmaris Yat Marin MFK, ligin 17. haftasında, 22 Şubat Pazar günü Konya temsilcisi FDM Yapı Ereğlispor'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

