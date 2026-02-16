Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde su basan evlerdeki temizlik çalışmaları sürüyor

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde su basan evlerde temizlik çalışmaları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 20:35 Güncelleme: 16.02.2026 - 20:35
        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde su basan evlerdeki temizlik çalışmaları sürüyor
        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde su basan evlerde temizlik çalışmaları yapılıyor.

        Seydikemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özellikle Çukurincir Mahallesi'nde sel suları ve çamur nedeniyle hasar gören evlerde kapsamlı temizlik çalışmaları sürüyor.

        Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, evlerin iç kısımlarında detaylı yıkama ve dezenfekte işlemleri yapılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, belediyenin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirtti.

        Yoğun yağışın ardından sel nedeniyle bazı mahallelerde vatandaşların mağduriyet yaşadığını kaydeden Akdenizli, "Temizlik İşleri ekiplerimiz, hızlı bir şekilde müdahale ederek vatandaşlarımızın evlerinde temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Belediye olarak her zaman halkımızın yanındayız. Yaşanan bu olumsuzlukların izlerini en kısa sürede birlikte sileceğiz." ifadelerini kullandı.

        - Olay

        Kentteki kuvvetli yağışın ardından Eşen Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu Çukurincir Mahallesi'ndeki 25 evi su basmış, bazı evler 14 Şubat'ta tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

