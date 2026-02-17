Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'da 2 köpeğin tüfekle öldürülmesiyle ilgili şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 köpeğin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 21:50 Güncelleme: 17.02.2026 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da 2 köpeğin tüfekle öldürülmesiyle ilgili şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 köpeğin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli C.Ö, adliyeye sevk edildi.

        Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı. Şüpheli, köpekleri tavuklarına saldırdığı için öldürdüğünü savundu.

        - Olay

        Güvercinlik Mahallesi'nde 12 Şubat'ta, 2 köpeğin yolda kanlar içinde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, yapılan incelemede köpeklerin tüfekle vurulduğu belirlenmişti.

        Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri olayla ilgili restoran işletmecisi olduğu belirtilen C.Ö'yü av tüfeğiyle yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        Yeni sahte gelin çetesi
        Yeni sahte gelin çetesi
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi

        Benzer Haberler

        Fethiye'de otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Fethiye'de otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Fethiye'de Duvara Çarpan Otomobildeki 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yara...
        Fethiye'de Duvara Çarpan Otomobildeki 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yara...
        Fethiye'de duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Fethiye'de duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Marmaris'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Marmaris'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Bodrum'da 2 köpeğin öldürülmesi olayında şüpheli tutuklandı
        Bodrum'da 2 köpeğin öldürülmesi olayında şüpheli tutuklandı
        Zeytin ağaçlarını kesen ve görevinden istifa eden Kılbey'e para cezası
        Zeytin ağaçlarını kesen ve görevinden istifa eden Kılbey'e para cezası