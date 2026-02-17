Bodrum'da 2 köpeğin tüfekle öldürülmesiyle ilgili şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 köpeğin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli C.Ö, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı. Şüpheli, köpekleri tavuklarına saldırdığı için öldürdüğünü savundu. - Olay Güvercinlik Mahallesi'nde 12 Şubat'ta, 2 köpeğin yolda kanlar içinde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, yapılan incelemede köpeklerin tüfekle vurulduğu belirlenmişti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri olayla ilgili restoran işletmecisi olduğu belirtilen C.Ö'yü av tüfeğiyle yakalamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.