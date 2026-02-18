Köyceğiz'de Ramazan hazırlıkları başladı

Köyceğiz'de Ramazan ayı nedeniyle "Gönüller Bir Sofralar Bir" etkinliği yapılacak.





Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından, Ramazan ayı boyunca kurum müdürlerinin her gün şehit ve gazi yakınları, yetim çocuklar ve ihtiyaç sahibi ailelere misafir olarak iftar yapacakları "Gönüller Bir Sofralar Bir" etkinliği başlatıldı.



Köyceğiz Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yürütülecek etkinlikle illgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.





Köyceğiz Belediye Başkan vekili İbrahim Kut, kurum müdürleri ve bazı mahalle muhtarlarının da katıldığı toplantıda etkinlik hakkında bilgi veren Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Ramazan ayının ilçeye, ülkeye ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.



Köyceğiz Kaymakamlığı olarak ramazan ayının başlamasıyla birlikte “Gönüller Bir, Sofralar Bir” projesini hayata geçirdiklerini belirten Kumcu, "Ramazan ayı, yalnızca oruç tutulan bir zaman dilimi değil, aynı zamanda gönüllerin yumuşadığı, kapıların çalındığı, sofraların paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir aydır. Bu ay, 'ben'den 'biz'e geçişin paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin zirveye ulaştığı bir rahmet mevsimidir." dedi.





Köyceğiz’de bu ruhu daha güçlü yaşatmak, devletin şefkat elini vatandaşların sofralarına ve gönüllerine daha yakından ulaştırmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Kumcu, proje kapsamında kurum amirlerinin Ramazan ayı boyunca her gün şehit aileleri, gaziler ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen ailelere konuk olacaklarını dile getirdi.





Kumcu, amaçlarının devlet ve millet arasındaki gönül bağlarını daha da güçlendirmek olduğunu ifade etti.

