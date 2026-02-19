Canlı
        Haberleri

        Marmaris Belediye Tiyatrosu ilk oyununu sergiledi

        Marmaris Belediyesince hayata geçirilen Marmaris Belediye Tiyatrosu, ilk oyunlarını sahneledi.

        Giriş: 19.02.2026 - 15:22 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:22
        Marmaris Belediye Tiyatrosu ilk oyununu sergiledi
        Marmaris Belediyesince hayata geçirilen Marmaris Belediye Tiyatrosu, ilk oyunlarını sahneledi.

        Marmaris Belediyesi bünyesinde Marmaris Belediyesi Tiyatrosu (MABET) kuruldu.

        MABET oyuncuları, Armutalan Kültür Merkezi'nde ilk oyunları "Böcekler" ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

        Oyunu izleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yönetmen ve oyuncuları tebrik etti.

        Yazarlığını Alp Bahadır'ın, yönetmenliğini Cengiz Sezgin'in yaptığı "Böcekler"in sahnesinde Ayşe Şahin Gençtürk, Zidan Akgül ve Ahmet Deniz Kurnaz rol aldı.

        İlk gösterimde ilgi gören oyun, 14 - 27 Mart, 18 - 25 Nisan ve 15 Mayıs tarihlerinde yeniden sahnelenecek. Ücretsiz olarak sahneye taşınan oyunun davetiyeleri Kültür ve Sanat Evi'nden temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

