Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Milas ve Datça ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.



Çalışma kapsamında Datça ve Milas ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

