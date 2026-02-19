Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Canlı
        Muğla Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        19.02.2026 - 16:47
        Muğla'nın Milas ve Datça ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışma kapsamında Datça ve Milas ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

