        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da üniversite öğrencileri dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık olaylarında mağdur olmamaları için bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 17:48 Güncelleme: 19.02.2026 - 17:48
        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şehit Polis Yaşar Özlem Salonu'nda düzenlenen "Hesabını verme suça imza atma" farkındalık etkinliğinde, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Sevcan Erciyas sunum yaptı.

        Erciyas, sunumda dolandırıcılık suçu ve nitelikleri ile son dönemde bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçları hakkında bilgi verdi.

        Bilişim yoluyla işlenen suçlarda bir artışın söz konusu olduğunu belirten Erciyas, "Özellikle son dönemlerde bilişim suçlarıyla ilgili üniversite öğrencilerinin hedef alındığı görülüyor. Eğer hesabınızdan hiçbir işlem yapılmasa bile hesabınızı başkasına kullandırdığınız andan itibaren 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası var. Hesabınızdan hiçbir suç işlenmese bile." dedi.

        Hesap kiralamak isteyenlerin birçok ikna yöntemi kullandığını ve bu yöntemlerle özellikle son dönemlerde gençlerin mağdur edildiğini aktaran Erciyas, salonu dolduran üniversite öğrencilerinin bu durumu yaşamamaları için dikkatli olmalarını istedi.

        Erciyas, gençlere hesapların kullanılması sonucu işlenen suçlar ve ceza miktarları hakkında da bilgi verdi.

        Programa MSKÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gökçe ile öğretim üyeleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

        Program sonunda Gökçe, Savcı Erciyas'a teşekkür belgesi takdim etti.

