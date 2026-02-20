Datça'nın "Doğa Dedesi"nden Ankara Üniversitesinin 80. kuruluş yılında yaklaşık 500 fidan bağışı
Muğla'nın Datça ilçesinde "Doğa Dede" olarak tanınan 86 yaşındaki Ali Avsever, Ankara Üniversitesinin 80. kuruluş yıl dönümünde yaklaşık 500 fidan bağışladı.
Muğla'nın Datça ilçesinde "Doğa Dede" olarak tanınan 86 yaşındaki Ali Avsever, Ankara Üniversitesinin 80. kuruluş yıl dönümünde yaklaşık 500 fidan bağışladı.
Kızlan Mahallesi'ndeki bahçesinde binlerce fidan yetiştiren Avsever'in bağışladığı fidanlar, kamyona yüklendi.
Avsever'in bağışladığı yaklaşık 500 fidan, üniversitenin kampüslerine dikilecek.
Avsever, yaptığı açıklamada, "Her fidan bir öğrencidir. Büyür, kök salar, gölge verir." ifadelerini kullandı.
Üniversite yetkilileri de Datça'dan Ankara'ya uzanan bu "yeşil köprünün", 80 yıllık köklü eğitim geleneğine anlamlı katkı sunduğunu belirtti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.