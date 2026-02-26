Fethiye'de "Yangına İlk Müdahale Eğitimi" düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası personeline yönelik "Yangına İlk Müdahale Eğitimi" gerçekleştirildi.



Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nda (FTSO) iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamındaki eğitime, oda çalışanları katıldı.



Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimin ilk bölümünde binalarda alınan yangın önlemleri, yangın anında yapılması gerekenler, yangın çeşitleri ve müdahale türleri hakkında teorik bilgi verdi.



FTSO hizmet binası bahçesindeki eğitimin ikinci bölümünde ise çalışanlar tarafından kontrollü şekilde oluşturulan suni alevlere, yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi.



FTSO Başkanı Osman Çıralı, yaptığı açıklamada, hizmet binasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm önemleri almaya özen gösterdiklerini söyledi.



Belli aralıklarla yapılan tatbikat ve eğitimlerle çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalıklarını arttırmayı hedeflediklerini dile getiren Çıralı, "Olası acil durumlar karşısında doğru müdahaleler yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

