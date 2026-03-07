Muğla merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilçede tefecilik yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 8 şüpheli, Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü savcılık ifadelerinin ardından salıverildi. Hakimliğe çıkarılan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​ Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmaris, İstanbul, Bursa ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

