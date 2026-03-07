Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 16:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.


        Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilçede tefecilik yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 8 şüpheli, Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi.

        Şüphelilerden 4'ü savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

        Hakimliğe çıkarılan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmaris, İstanbul, Bursa ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı

        Benzer Haberler

        Bodrum'da öğrenciler deprem tatbikatında "çök-kapan-tutun" yaptı
        Bodrum'da öğrenciler deprem tatbikatında "çök-kapan-tutun" yaptı
        Beton mikserinin çarptığı iş insanı son yolculuğuna uğurlandı
        Beton mikserinin çarptığı iş insanı son yolculuğuna uğurlandı
        Fethiye Kaymakamı Akkayal'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Fethiye Kaymakamı Akkayal'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        MUSKİ Genel Müdürü Şengül Bodrum'daki çalışmaları inceledi
        MUSKİ Genel Müdürü Şengül Bodrum'daki çalışmaları inceledi
        Marmaris'te deniz suyu yaklaşık 5 metre çekildi
        Marmaris'te deniz suyu yaklaşık 5 metre çekildi
        Merdivenden düşüp öldü
        Merdivenden düşüp öldü