        Muğla Haberleri

        Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 21:32 Güncelleme:
        Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Durdurulan fiber karinalı lastik botta, 6'sı çocuk 21 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 1 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

