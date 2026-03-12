Canlı
        Muğla Haberleri

        Kampüs iftarında gönüllü gençler aynı sofrada buluştu

        Muğla Uluslararası Gençlik Merkezinde düzenlenen kampüs iftarında aynı sofrada buluşan gönüllü gençler birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 22:06 Güncelleme:
        Kampüs iftarında gönüllü gençler aynı sofrada buluştu

        Muğla Uluslararası Gençlik Merkezinde düzenlenen kampüs iftarında aynı sofrada buluşan gönüllü gençler birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdi.

        Programa katılan gönüllü gençler, iftar öncesinde sohbet ederek Ramazan ayının anlam ve önemine dair paylaşımlarda bulundu.


        Ezanın okunmasıyla oruçlar açılırken, aynı sofrada bir araya gelen gençler Ramazan’ın paylaşma ve kardeşlik ruhunu birlikte yaşadı.

        Program kapsamında gerçekleştirilen semazen gösterisi ilgiyle izlendi. Daha sonra gönüllü gençler söylenen ilahilere eşlik etti.


        Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, gençleri bir araya getiren bu tür etkinliklerin gençlerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, Ramazan ayı boyunca gençlere yönelik etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

