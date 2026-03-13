Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

