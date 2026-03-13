Canlı
        Muğla Haberleri

        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 13:28
        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı.

        Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.


        Evde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

