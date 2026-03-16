        MEMLEKET SOFRASI - Çökertme kebabı

        ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinin önde gelen lezzetlerinden coğrafi işaret tescilli Çökertme kebabı, yöre halkı ve turistlerce sevilerek tüketiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin sponsorluğunda hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Bodrum ve Milas'ın tescilli lezzetlerinden Çökertme kebabının yapımı anlatıldı.

        Muğla mutfağının beğenilen yemeklerinden, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından geçen yıl coğrafi işaretle tescillenen Çökertme kebabı, Milas ve Bodrum'un yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinde de sıkça tercih ediliyor.

        Çökertme kebabının tarifini AA muhabirine anlatan ve ilçede "Eylül Ali" olarak bilinen aşçı Ali Bülüç, kebabın yörede tercih edilen lezzetler arasında olduğunu söyledi.

        Kendisinin de uzun yıllardır yaptığı bu yemeğin çok beğenildiğini ifade eden Bülüç, şöyle konuştu:

        "Doğru bir Çökertme kebabı yapacaksanız, yoğurda en yakışan et trançtır. Çökertme kebabında karabiber, kimyon, kırmızı toz biber ve en sonunda kekik ve nane kullanıyoruz. Kekik kullanmak zorundayız ancak nane istenirse kullanılıyor. Bu şekilde baharatlayıp, hazırlamış olduğumuz patateslerin üzerine ilave ediyoruz kenarına garnitürleriyle beraber servise hazır hale getiriyoruz."

        Çökertme kebabı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

        Malzemeler (8-10 kişi için)

        • 1,5 kilogram dana antrikot veya tranç eti
        • 1,5 kilogram patates
        • 1 kilogram süzme yoğurt
        • Tereyağı
        • Zeytinyağı, çiçek yağı (patates kızartması için)
        • Tuz, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber (tercihe bağlı acı veya tatlı), kekik, nane
        • 4 diş sarımsak
        • Domates, biber, roka (servis tabağına garnitür olarak eklenir)

        Yapılışı

        1- Etin siniri ve kanı iyice temizlenir.

        2- Etler sıcak teflon tavada mühürlenir.

        3- Mühürlendikten sonra tavadan alınarak parmak inceliğinde doğranır.

        4- Mühürleme yapılan aynı tavaya bir miktar zeytinyağı ve tereyağı eklenir.

        5- Kesilen etler tavada tuz, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber de ilave edilerek sotelenir.

        6- En son ocaktan inmeden önce üzerine göz kararı kekik ve nane ilave edilir.

        7- Önceden rendeden geçirilip çiçek yağında kızartılan patateslerin üzerine sarımsaklı süzme yoğurt konulur.

        8- Pişirilen etler hazırlanan patates ve yoğurt üzerine sıcak şekilde konulur.

        9- Servis tabağına domates, biber ve roka gibi garnitürler de eklenerek servis edilir.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

