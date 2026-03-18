Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı

        Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla, Sahil Güvenlik botları kapılarını vatandaşlara açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 12:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te Tepe Mahallesi Yat Limanı'nda Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botu TCSG-310 öğrenciler ve vatandaşlarca gezildi.

        TCSG-310 Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara bot hakkında bilgi verdi.

        Botu inceleyen ziyaretçiler güvertede hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Bodrum ilçesinde, TCSG-106 botu vatandaşlarla buluştu. Bodrum Limanı’na demirleyen bot, kapılarını halkın ziyaretine açtı.

        Limana gelen vatandaşlar, botu yakından inceleme fırsatı buldu.

        Her yaştan ziyaretçinin katıldığı etkinlikte, Sahil Güvenlik personelinin çalışmaları ve botun teknik özellikleri hakkında bilgi paylaşıldı.

        Aileleriyle botu gezen çocuklar, gemi içinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Fethiye'de Sahil Güvenlik TCSG-911 botu limanda çocukları ve vatandaşları misafir etti.

        Vatandaşlar çocuklarıyla askeri personel eşliğinde botu gezdi.

        Botlar, gün boyu ziyarete açık kalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        Trump NATO'ya öfkeli
        Trump NATO'ya öfkeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        Çanakkale şehitlerine ağıt
        Çanakkale şehitlerine ağıt
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Kemoterapiyi tamamladı
        Kemoterapiyi tamamladı
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        "Taraftarla barış sağlandı"
        "Taraftarla barış sağlandı"
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Gençlere büyük haksızlık"
        "Gençlere büyük haksızlık"

        Benzer Haberler

        MEAH'ta el ve ağız hijyeni farkındalık etkinliği
        MEAH'ta el ve ağız hijyeni farkındalık etkinliği
        Bodrum semalarında ay yıldızlı 18 Mart anması
        Bodrum semalarında ay yıldızlı 18 Mart anması
        MTK Ortaokulu'nda 111. yılında Çanakkale Zaferi ve şehitler unutulmadı
        MTK Ortaokulu'nda 111. yılında Çanakkale Zaferi ve şehitler unutulmadı
        Bodrum FK'yı golcüleri sırtladı
        Bodrum FK'yı golcüleri sırtladı
        Köyceğiz'de Kur'an eğitimi alan kursiyerlere belge verildi
        Köyceğiz'de Kur'an eğitimi alan kursiyerlere belge verildi
        Türk Halk Müziği Sanatçısı Kabaklı: "Çanakkale Zaferi'nin kahramanları Mehm...
        Türk Halk Müziği Sanatçısı Kabaklı: "Çanakkale Zaferi'nin kahramanları Mehm...