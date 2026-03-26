        Muğla'da yağışlar baraj ve göletleri doldurdu

        DURMUŞ GENÇ - Muğla ve ilçelerinde ocak ile şubatta etkili olan yağışların mart ayında da sürmesi, barajların ve göletlerin doluluk oranlarını geçen yıla göre artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Muğla'da yağışlar baraj ve göletleri doldurdu

        DURMUŞ GENÇ - Muğla ve ilçelerinde ocak ile şubatta etkili olan yağışların mart ayında da sürmesi, barajların ve göletlerin doluluk oranlarını geçen yıla göre artırdı.

        Bölgedeki yağışların ardından 25 Mart itibarıyla geçen yıl Geyik Barajı'nda yüzde 51, Bayır Barajı'nda yüzde 94, Akgedik Barajı'nda yüzde 75, Akköprü Barajı'nda yüzde 94 olan doluluk oranları yüzde 100'e yükseldi.

        Derince Barajı'nın geçen yıl aynı dönemde yüzde 41 olan doluluk oranı yüzde 80'e çıkarken, doluluk Eşen Barajı'nda yüzde 57'den yüzde 94'e, yaz aylarında kuruma noktasına gelen Bodrum Mumcular Barajı'nda ise yüzde 31'den yüzde 59'a ulaştı.

        Kentteki barajların doluluk oranları geçen yılın aynı döneminde ortalama yüzde 80 iken bu yıl yüzde 90'ı buldu.

        Bölgede bulunan Kozan, Kozağaç, Gökpınar Kurcuova ve Arpacık göletlerinde de doluluk oranı yüzde 100'e çıktı.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, AA muhabirine, son iki ayda yağışların yüz güldürdüğünü, Batı Akdeniz bölgesindeki yağışların geçen yıllara nazaran oldukça yüksek seviyede olduğunu söyledi.

        Bölgedeki barajların yüzde 90'ın üzerinde bir doluluk oranına sahip olduğunu belirten Özçelik, "Enerji, sulama ve içme suyu anlamında yüzleri güldüren bir sonuç var. Özellikle içme suyu anlamında Geyik Barajı ve Mumcular Barajı'ndaki toplam doluluk oldukça yüksek düzeylerde. Geyik Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100, Mumcular Barajı'nda yüzde 60 civarında bir doluluk söz konusu." dedi.

        Bunun 50 milyon metreküplük bir su hacmini ifade ettiğini anlatan Özçelik, yer altı suları ve Milas'a sulama suyu temin eden Akgedik Barajı da düşünüldüğünde yaklaşık 100 milyon metreküp bir potansiyelin bulunduğunu dile getirdi.

        Yağışlar nedeniyle bölgede bu yıl yüzlerin güldüğüne işaret eden Özçelik, "Su kaynaklarımızın etkin kullanılması, şehir içerisindeki dağıtım şebekesindeki patlak ve kayıpların önüne geçilmesi durumunda Bodrum'un su sıkıntısıyla karşılaşmayacağını öngörüyoruz. Sulamada da benzer durum söz konusu. Milas'a sulama suyu temin eden Akgedik ve Derince Barajı'nda doluluk oranı oldukça yüksek." diye konuştu.

        Özçelik, önceki yıllarda su seviyelerinin düşük olması nedeniyle çiftçilerin yeterli ekim yapamadığını ve yaz aylarında genellikle tek ürüne yönelmek zorunda kaldığını hatırlattı. Bu yıl barajlardaki doluluk oranının yüksek olduğunu, sulama konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını vurgulayan Özçelik, bunun da üretimin artmasına ve ürün çeşitliliğinin genişlemesine katkı sağlayacağını ifade etti.

        - Yatağan Girme Barajı açılışa hazır

        Yatağan'da bulunan Girme Barajı'nda da çalışmaların tamamlandığını ve açılışın beklendiğini bildiren Özçelik, şöyle konuştu:

        "Girme Barajı'nda yüzde 70'lerin üzerinde su toplanmış durumda. Burası aynı zamanda 2026 yılında Girme Ovası'nın sulama suyunu da temin edecek. Bu, sulama ve içme suyu, enerji anlamında su yapılarının yapılmasının nasıl bir katma değer sağladığını gösterme noktasında oldukça önemli. Geçtiğimiz aylarda şiddetli yağışlar sonucu enerji barajlarımızdaki doluluk oranının da oldukça yükseldiğini görüyoruz. Dalaman üzerindeki Akköprü Barajı'ndaki doluluk yüzde 100 civarında. Benzer şekilde Eşen Barajı'nda da doluluğun yüzde 100'lere yaklaştığını görüyoruz."

        Barajlarda yüksek düzeyde enerji üretimi sağlanabilmesi için su seviyesinin yüksek tutulması gerektiğini kaydeden Özçelik, bunun taşkın dönemlerinde oluşabilecek suyun kontrol altında tutulmasını ve taşkın hacminin doğru şekilde yönetilmesini zorunlu kıldığını kaydetti.

        Özçelik, bu nedenle gerekli tedbirlerin alınmasının ve su kaynaklarının etkin şekilde kullanılmasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

