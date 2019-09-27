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İyi Partili Arıkan’dan zehir zemberek istifa açıklaması İyi Parti Muğla İl Yönetim Kurulu üyesi ...

İHA

İyi Parti'nin kuruluş aşamasında da görev alan Muğla İl Yönetim Kurulu Üyesi Okan Arıkan, hem il yönetim kurulu üyeliğinden, hem de İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Arıkan açıklamasında, "31 Mart'ta ve öncesinde, tilki ile plan yapılmış, kurt ile avlanılmış, sonra da koyun ile yas tutulmuştur" diyerek İyi Parti'yi eleştirdi.

İyi Partili Arıkan’dan zehir zemberek istifa açıklaması İyi Parti Muğla İl Yönetim Kurulu üyesi Fethiyeli Okan Arıkan, hem il yönetim kurulu üyeliğinden, hem de İyi Parti’den istifa ederken, açıklamasında, İyi Parti seçmeninin umutlarının boşa çıkarıldığını belirtti.

İyi Parti’nin kuruluş aşamasında da görev alan Muğla İl Yönetim Kurulu Üyesi Okan Arıkan, hem il yönetim kurulu üyeliğinden, hem de İyi Parti’den istifa ettiğini açıkladı. Arıkan açıklamasında, “31 Mart’ta ve öncesinde, tilki ile plan yapılmış, kurt ile avlanılmış, sonra da koyun ile yas tutulmuştur” diyerek İyi Parti’yi eleştirdi.
“Fikir ve ülkü kardeşliğimize darbe vuruldu”
Okan Arıkan yaptığı yazı açıklamasında, “Kuruluş aşamasından bu güne görev aldığım İyi Parti İl Yönetim Kurulu Üyeliği’nden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi üzülerek bildiriyorum. Gururla sürdürdüğüm 45 yıllık ülkücü geçmişe sahip olan bir insan olarak bu kararı almama neden olan etkenleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle herkesin malumudur ki, İyi Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde tek başına iktidar yürüyüşünden vazgeçmiştir. Ortaya bir iddia koyulamamış, halkın umutları boşa çıkartılmıştır. Partimiz, başta Muğla olmak üzere tüm ülke genelinde kendi adaylarıyla seçime sokulmamış, başka bir partinin başarısı ve halka umut olmasına sadece aracı olmuş, başka bir yapıya teslim edilmiştir. 31 Mart seçimlerinde; arkadaşlığa, dostluğa, birlikte yol yürümüşlüğe, kısacası fikir ve ülkü kardeşliğimize darbe vurulmuştur. Bu süreçte kapı kapı dolaşarak, yukarıda belirttiğim değerleri hiçe sayarak vefasızlık örnekleri sunanlar, partimizin dördüncü kurultayında ne yazık ki ödüllendirilmişlerdir. Kuruluşunun her safhasında ter döken, bizlerle birlikte yol yürüyen değerlerimize sahip çıkılmamış, ne hikmetse ne düğünümüzde, ne de cenazemizde bulunmayanlar baş tacı edilmiş, elleri havaya kaldırılmış, başarıları için ter dökülmüştür. Muğla’da HDP’nin aday göstermeyerek destek verdiği bir adaya, güya ittifak diye parti üyelerimizden oy verilmesi istenmiştir. Bunu kabul etmek mümkün değildir! Sineye çekmek imkânsızdır. Bu talebi haklı çıkaracak ‘Teslimiyet ittifakını’ masum kılacak hiç bir sebep ve mazeret yoktur” dedi.
“31 Mart ve öncesinde tilki ile plan yapılmış”
İyi Parti seçmeninin 31 Mart’ta çaresiz bırakıldığının altını çizen Okan Arıkan, “Doğru yerine yanlışa sevk edilmeye çalışılmıştır. Ama emin olunuz ki yukarıdaki sebeplerden dolayı kendi partisine oy veremeyen, kendisini; milliyetçi, ülkücü, vatansever, Atatürkçü, Kemalist, Türk Milliyetçisi diye ifade eden birçok İyi Parti’li seçmen, yapılan bu yanlışlara ve haksızlıklara başkaldıranla; ‘Biat yok! Esas olan hizmet ve liyakattir’ diyenle hareket etmiş, yanlışa düşmemiştir. Anlaşılacağı gibi yapılan yanlış, sadece sizin yanlışınızdır! 31 Mart’ta ve öncesinde, tilki ile plan yapılmış, kurt ile avlanılmış, sonra da koyun ile yas tutulmuştur. Yapılan tam manasıyla budur” dedi.
“HDP oyları ile bizim oylarımız aynı sandıkta neden birleşti?”
Seçimlerin üzerinde 6 ay süre geçmesine rağmen hala cevabını bulamayan sorular olduğunu belirten Arıkan, “Ne yazık ki bu sorulara cevap veremeyenlere soruyorum; Biz, neden iktidar tarafından mecbur bırakıldığımız ittifakta, neden bu kadar teslimiyetçi olduk? Eksik miydik? Anlatacaklarımız mı yoktu? Biz, neden HDP’nin de adayını çekerek % 100 destek verdiği bir adaya seçmenimizden oy istedik Biz, neden HDP seçmenin oylarıyla bizlerin oyunu sandıkta birleştirerek belediye başkanı seçme gayretinde bulunduk. Bunu da ‘ittifakın ruhuna böylesi uygun’ diyerek anlatan birini, genel başkan yardımcılığı ile ödüllendirdik? Bunu, inandığımız hangi değerlerimiz, ideallerimiz adına yaptık? Neden benim genel başkanım bunca yaşanmışlığa rağmen her şeyi unutup hayatının hiçbir köşesinde yolu bile kesişmeyecek bir adayın elini kaldırdı? Neden benim adayım TV ekranlarında kendisine sorulan ‘Ülkücü müsünüz’ sorusuna ‘Evet ülkücüyüm’ diyemez? Neyin nesidir bu ittifak? Partimize ne kazandırdı? Ülke genelinde yüzde kaç oy aldık? Bunlara benzer cevap bekleyen bir sürü soru, ben ve benim gibi düşünen birçok İyi Parti’linin partimin geleceği ve çizeceği yol adına umutlarını kırmıştır. Hazmetmek zor 31 Mart süreci, fikir birlikteliğimize zarar vermiştir. Ülkü kardeşliğimizi yok etmiştir! Dördüncü kurultayımızda biat edene, sorgulamayana, genel başkan yardımcılığı unvanını vermek, güven duygumuzu kökünden zedelemiştir. Vefanın olmadığı yere vedanın anlamı yok diyerek, İyi Parti İl Yönetim Kurulu Üyeliği’nden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna bildiriyorum. Bizler, ülke sevdamızdan, insanımıza olan inancımızdan, ideallerimize olan bağlılığımızdan, Türk Milliyetçiliği’ni iktidar yapma ülkümüzden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

MUĞLA

28 Eylül 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:52
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 16:25
  • AKŞAM 19:03
  • YATSI 20:18
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