Kürek çeke çeke kaçmaya çalıştılar 11 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yunanistan’ın İstanköy Adası'na yasa dışı yollarla geçmek isteyen 11 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Lastik botla kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin yaklaşık 14 mil (23 km) kürek çekerek kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Akyarlar Sahili'nden lastik botla denize açılan 11 düzensiz göçmen Ege Denizi'nde devriye atan Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı. Karanlık sularda sessizce kürek çekerek ilerleyen mülteci botundan 8 Kongo, 1 Mali, 1 Senegal, 1 Pakistan olmak üzere toplan 11 düzensiz göçmen çıktı. 6’sı erkek, 4’ü kadın 1'i de çocuk bulunduğu bota yaklaşan ekipler halat yardımıyla bottaki düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik botuna aldı. Turgutreis Limanı'na götürülen göçmenler kimlik tespiti yapıldıktan sonra Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan ölümle buru buruna gelmelerine rağmen kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin sayısının ise gün geçtikçe arttığı öğrenildi. Geçtiğimiz gün mülteci teknesinde annesinin elinden kayarak denize düşen 9 aylık bebek ise halen bulunamadı.

MUĞLA 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

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