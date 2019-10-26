Türkiye'nin rekor promosyon anlaşması Muğla'nın oldu

Muğla SağlıkSen Türkiye'nin en yüksek promosyon anlaşmasına imza attı. Ziraat Bankası'nın kazandığı ihale ile Muğla'da sağlık çalışanları 5 yıllık süreçte 6 bin 520 TL maaş promosyonu alacak.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı hastaneler/ağız diş sağlığı merkezleri personel aylık maaş ve ücret ödeme ‘Banka Promosyon ihalesi’ Muğla Ağız Diş Hastanesi’nin konferans salonunda gerçekleşti.

9 bankanın katıldığı Banka Promosyon İhale’sinde 19. Turda Ziraat Bankası’nın 6 Bin 520 TL teklif vermesiyle Yapı Kredi Bankası ihaleden çekilen taraf oldu. Sağlık çalışanlarının 5 yıllık süreç için alacağı maaş promosyonu Ziraat Bankası tarafından 6 Bin 520 TL olarak sonuçlandı.

Muğla Sağlık Sen İl Başkanı Özcan Çiçek; “Yetkili sendika Muğla Sağlık Sen olarak ihale komisyon üyesi olduğumuz, Kamu hastanelerinde görevli tüm sağlık personeli ve sürekli işçi çalışanlarımız için gerçekleştirilen banka promosyonu ihalesi tamamlanmıştır. Yetkili sendika olarak yaklaşık üç haftadır tüm bankalar ile yoğun çalışma ve istişarelerimiz sonrasında bugün yapılan ihaleyi 30 ocak 2020 tarihinde tek seferde ödenmek üzere, 6.520 TL ile Ziraat Bankası kazanmıştır. Sağlık çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

MUĞLA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

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