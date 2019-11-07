Maket polis aracının tepe lambasını çaldılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Maket polis aracının tepe lambasını çaldılar

İHA

Maket polis aracının tepe lambasını çaldılar

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kazaları azaltmak amacıyla yol kenarına konulan maket polis aracındaki tepe lambası ve aküsünü çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Hırsızlık anı mobese kamerasına yansıdı.
Olay, FethiyeAntalya kara yolu Uğurlu Kavşağı'nda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tarafından sürücüleri uyarmak amacıyla şehrin belirli bölgelerinde yol kenarlarına maket trafik araçları yerleştirdi. Maket trafik araçlarına, gerçeğe daha çok benzemesi için ikaz lambaları da yerleştirildi. Antalya Fethiye Karayolu üzerinde bulunan maket trafik polis aracının tepe lambası ve aküsü gece saatlerinde çalındı.
Polislerin mobese kayıtlarını incelemeye aldı. Maket aracın yanına bir otomobille duran iki şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledi.
Eşgalleri ve otomobillerinin plakası tespit Y.Y.İ. (19) ile B.İ. (25) gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilinde ve evlerinde yapılan aramalarda da tepe lambası ve akü bulundu.

Hırsızlık anı mobeseye yansıdı
Otomobilleriyle maket trafik aracının yanına gelip duran ve araçlarının kaputunu açarak bozulmuş süsü veren şüphelilerin daha sonra maket polis aracındaki tepe lambasını ve aküyü aldıktan sonra ayrıldıkları görülüyor.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde ise şüphelilerin bir çöp konteynerinin yanında durdukları sırada açtıkları bagajda yanmaya devam eden tepe lambasının görüntüleri yer alıyor.

MUĞLA

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye A.Ş çalışanları personel gecesinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Belediye A.Ş çalışanları personel gecesinde bir araya ...
Flamingolar bu sene erken geldi Yüzlerce flamingodan görsel şov
YEREL HABERLER Flamingolar bu sene erken geldi Yüzlerce flamingodan ...
Uçak: Devlet israftan, vatandaş masraftan kurtarılmalı Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, ders kitaplarında olması gereken bilgilerin kaynak kitaplarda yer almasının yardımcı kitap kaynaklarını beslediğini söyledie.
YEREL HABERLER Uçak: Devlet israftan, vatandaş masraftan ...
Selden sonra yapılan çalışmalarla, Marmaris normale döndü
YEREL HABERLER Selden sonra yapılan çalışmalarla, Marmaris normale ...
Su altında Atatürk Portresi yaptılar
YEREL HABERLER Su altında Atatürk Portresi yaptılar
Fethiye'de denizaltında resim yaptılar
YEREL HABERLER Fethiye'de denizaltında resim yaptılar
Fatma Girik Bodrum sokaklarında motosiklet turu attı
YEREL HABERLER Fatma Girik Bodrum sokaklarında motosiklet turu attı
Geleceğin sağlık çalışanlarından anlamlı mesaj
YEREL HABERLER Geleceğin sağlık çalışanlarından anlamlı mesaj
KRDAE Müdürü Özener: “Kuzey Anadolu fayı Marmara Denizi içerisinde 7'nin üzerinde bir veya birkaç tane deprem üretebilir”
YEREL HABERLER KRDAE Müdürü Özener: “Kuzey Anadolu fayı Marmara ...
Bodrum deniz endüstrileri tasarım merkezi projesi Ankara’da
YEREL HABERLER Bodrum deniz endüstrileri tasarım merkezi projesi ...
Menteşeli sporcular Satrançta rakip tanımıyor
YEREL HABERLER Menteşeli sporcular Satrançta rakip tanımıyor
Milas Belediyesi hizmet araçlarını artık kiralamayacak
YEREL HABERLER Milas Belediyesi hizmet araçlarını artık ...
Düşmanı yok, sayıları hızla artıyor, tehlike büyük Akdeniz ve Ege kıyılarında son yıllarda sayıları hızla artan balon balığının, doğal düşmanı olmadığı için deniz canlılarının yanında insanlar için de büyük tehlike oluşturduğu açıklandı
YEREL HABERLER Düşmanı yok, sayıları hızla artıyor, tehlike ...
Başkan Oktay'dan esnafa mektup
YEREL HABERLER Başkan Oktay'dan esnafa mektup
Oasis Bodrum’da Doğal Ürünler Pazarı kuruluyor
YEREL HABERLER Oasis Bodrum’da Doğal Ürünler Pazarı kuruluyor
Bodrum eski dokusuna kavuşuyor
YEREL HABERLER Bodrum eski dokusuna kavuşuyor
Okulun sadece müdürü değil, hademesi, kalorifercisi, tesisatçısı ve ustası
YEREL HABERLER Okulun sadece müdürü değil, hademesi, kalorifercisi, ...
Yağmur sonrası denizin rengi değişti Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün gece yağan yağış sonrası denizin rengi kahverengiye dönerken, Marmaris Belediye ekipleri yağış sonrası hasar gören bölgelerde çalışmalarını tamamladı.
YEREL HABERLER Yağmur sonrası denizin rengi değişti Muğla’nın ...
Fethiye'de yelkenli yatların yarışı başladı
YEREL HABERLER Fethiye'de yelkenli yatların yarışı başladı
Bodrum'da sağanak sonrası temizlik (2)
YEREL HABERLER Bodrum'da sağanak sonrası temizlik (2)
Yelkenli yatlar Fethiye'de yarıştı
YEREL HABERLER Yelkenli yatlar Fethiye'de yarıştı
Bodrum'da sağanak sonrası temizlik
YEREL HABERLER Bodrum'da sağanak sonrası temizlik
Milaslı öğretmenler, Muğla’yı temsil edecekler
YEREL HABERLER Milaslı öğretmenler, Muğla’yı temsil edecekler
Milas’ın mahallelerinde şebekeler yenileniyor Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Milas ilçesinde 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne 340 abone hattı yenilenirken, 850 yeni abone hattı döşedi.
YEREL HABERLER Milas’ın mahallelerinde şebekeler yenileniyor Muğla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X