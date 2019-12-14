Dünyanın en büyük karavanı Bodrum’da üretildi Bodrum’dan tüm dünyaya ihraç edilen ahşap guletlerden sonra şimdi de Dünyanın en büyük karavanı Bodrum’dan ihraç edildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dünyanın en büyük karavanı Bodrum’da üretildi Bodrum’dan tüm dünyaya ihraç edilen ahşap guletlerden ...

İHA

Bodrum OrtakentYahşi Mahallesindeki hangarda Proje Yapım Şirketi tarafından Türk mühendis ve işçileri Dünyanın tam donanımlı ilk mobil hastane ve ambulans otobüsünü yurt dışına ihraç etmesinin ardından bu defa yine Türk mühendis ve işçileri tarafından yüzde 100 yerli olan dünyanın en büyük karavanı üretildi. 105 metrekare net kullanım alanına kadar büyüyen mega karavan lüks bir villadan farksız.

Dünyanın en büyük karavanı Bodrum’da üretildi Bodrum’dan tüm dünyaya ihraç edilen ahşap guletlerden sonra şimdi de Dünyanın en büyük karavanı Bodrum’dan ihraç edildi.

Bodrum OrtakentYahşi Mahallesindeki hangarda Proje Yapım Şirketi tarafından Türk mühendis ve işçileri Dünyanın tam donanımlı ilk mobil hastane ve ambulans otobüsünü yurt dışına ihraç etmesinin ardından bu defa yine Türk mühendis ve işçileri tarafından yüzde 100 yerli olan dünyanın en büyük karavanı üretildi. 105 metrekare net kullanım alanına kadar büyüyen mega karavan lüks bir villadan farksız.
Kategorisinde dünyanın en büyük karavanı olarak literatüre geçen mega karavan, Bodrum OrtakentYahşi Mahallesindeki Proje Yapım Şirketi’nin hangarında gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ve çok sayıda davetli katıldı.
105 metre net kullanım alanına sahip
Dünyanın en büyük karavanı 13.60 metre uzunluğundaki bir treyler üzerine inşa edildi. Karavan çift tarafından genişleyerek 105 metrekare net kullanım alanına ve 10 metre genişliğe ulaşabiliyor. Bir tır çekicisi ile çekilen taşınan mega karavan, kategorisinde dünyanın en geniş kullanım alanına sahip karavan olma özelliğine sahip.
Yürüyen villa
Mega karavanda 4 ayrı yatak odası, Amerikan mutfaklı büyük bir salon, yatak odası ve salonların dışında 2 ayrı banyo ve 2 tuvalet, bir çamaşır odası ve kiler yer alıyor. Mega karavanın önemli özelliklerinden birisi de ön kısmında cam balkondan girilen 15 metrekare veranda inşa edildi. Yarım saatte açılıp kapanma özelliğine sahip mega karavanın sıcak su tertibatı ve 5 ayrı klima ile ısıtma ve soğutma üniteleri bulunuyor.

Yüzde 100 yerli ve milli
Bulgar bir iş adamı tarafından Proje Yapım şirketine sipariş verilen ve kategorisinde dünyanın en büyük mega karavanı Türk mühendisler ve işçiler tarafından yüzde 100 yerli üretim olması ile de dikkat çekiyor. Yurt dışına ihraç edilecek mega karavan ile ilgili Avrupa, Arap Yarımadası ve ABD’den de çok büyük talep geldiği açıklandı.
“Bodrum için sağlık, eğitim ve turizm amaçlı araçlar üreteceğiz”
Daha önce dünyanın en büyük ambulans otobüsünün açılışını yaptıklarını belirten Proje Yapım Şirketi Müdürü Gökhan Şen, “Şimdi burada yine kendi klasmanında dünyanın en büyük karavanının basın tanıtımını yapıyoruz. Bu seriler böyle gidecek. Bundan sonraki hedefimiz ise Bodrum için, Bodrum’da kullanılmak üzere daha değişik, daha kompakt eğitim olsun, sağlık olsun, turizm olsun bu yönde araçlar üretmeye ağırlık vereceğiz” dedi.
Avrupa, Arap Yarımadası ve ABD’den talepler arttı
Proje Yapım Şirketi Müdürü Gökhan Şen, dünyanın birçok ülkesinden mega karavan ve değişik versiyonları ile ilgili taleplerin geldiğini belirterek, “Bu karavan Türkiye’de Türk işçileri ile yapılmış segmentinde dünyada bir ilktir. Treyler dorsesi üzerine 10 metre genişleyebilen, 4 oda, bir salon, açıldığı zaman 105 metrekare olabilen bu karavan Türk otomotiv sektörünün, yerli otomobil üretmeyi düşündüğümüz şu günlerde başardığı önemli bir konudur. Tamamen yurt dışına ihraç edilecek olan bu araç ilk etapta Yunanistan ve Bulgaristan ülkelerine gidecek. Ama Arap Yarımadasından, Avrupa ve Amerika’ya kadar çok geniş coğrafyada talepler var. Bu karavanın farklı versiyonları da bizden isteniyor. Mobil hastane olarak, mobil komuta merkezi olarak çeşitli versiyonları ile ilgili de talepler var. Bu mega karavan segmentinde dünyanın en büyüğü. Açıldığı zaman genişleme açısından dünyanın en büyük karavanıdır. 4 oda bir salondan oluşmaktadır. İçerisinde 2 tuvalet ve banyo, 2 kiler, 5 ayrı noktadan iklimlendirme sıcak su ve verandaya kadar her şey düşünülmüştür. Umarız bunun çok daha ileri noktalarında Türkiye otomotiv sektörüne bir lokomotif olur. Ülkemiz ihracında çok başarılı işler bu ve bu tip karavanlarla devam eder” dedi.
“Bodrum’dan dünyaya duyurulması bizim için çok önemli”
Bodrum’un sadece bir turizm destinasayonu olmadığını savunduklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum’da başka işler de yapılmak zorunda. Her şeyi turizme bağlayamayız. Turizm çok hassas bir bebek gibi en küçük bir olaydan etkilenen bir sektör durumuna geldi. Bodrum’dan Türkiye ve dünyaya duyurulan bu işler çok önemli bizim için. Ben Gökhan Bey’in daha önce yaptığı otobüs projesinde de burada bulunmuştum. Bodrum’dan hiçbir arkadaşımın Bodrum’da ben şunu üreteyim de dünyaya satayım dediğini duymamıştım. Bu bir ilk. Tabi ki biz yaklaşık 300 yıllık ahşap yat imalatı sektörümüzü ayrı tutuyorum. Bu zaten bizim geleneğimizdir. Ama sanayi noktasında Bodrum’da bir ürünün bu şekilde düşünülerek, planlanarak ve tasarlanarak dünyaya satılması önceki ambulans otobüs Suudi Arabistan’a gitmişti. Bu da satılmış zaten ve Bulgaristan’a gidiyor. Bence çok önemli bir atılım” dedi.
Konuşmaların ardından dünyanın en büyük mega karavanı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve davetliler tarafından gezildi.

MUĞLA

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

156 bin parça seramik atığından sanat eseri
YEREL HABERLER 156 bin parça seramik atığından sanat eseri
Eczanelerin camını kıran saldırgan görüntülendi
YEREL HABERLER Eczanelerin camını kıran saldırgan görüntülendi
Güleda'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER Güleda'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi
Muğla'nın zeytinyağları yarışacak
YEREL HABERLER Muğla'nın zeytinyağları yarışacak
Baştuğ’dan sahte ve taklit zirai ilaç uyarısı Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, tarımsal üretim amacıyla kullanılan zirai ilaç ve gübrelerde piyasaya sahte ve taklit sürülebileceğini dikkat çekerek üreticileri uyardı.
YEREL HABERLER Baştuğ’dan sahte ve taklit zirai ilaç uyarısı Menteşe ...
Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada
YEREL HABERLER Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran ...
Marmaris'in çam balına coğrafi işaret
YEREL HABERLER Marmaris'in çam balına coğrafi işaret
Bodrum’da Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline sertifikalı eğitim verildi
YEREL HABERLER Bodrum’da Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline ...
Aracı alev alan gazeteci ölümden döndü
YEREL HABERLER Aracı alev alan gazeteci ölümden döndü
Datça'da emeklilerden eylem
YEREL HABERLER Datça'da emeklilerden eylem
Tiyatro kursları ve oyunlarla dolu dolu bir sezon
YEREL HABERLER Tiyatro kursları ve oyunlarla dolu dolu bir sezon
Yeniköy ve Kemerköy’de anlaşma sağlandı
YEREL HABERLER Yeniköy ve Kemerköy’de anlaşma sağlandı
Arslan; “Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için çalışıyoruz” İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan: “Çiftçilerimize her konuda hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için çalışmaya devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Arslan; “Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için ...
Anadolu’nun Yıldızlarına 7 Milaslı
YEREL HABERLER Anadolu’nun Yıldızlarına 7 Milaslı
AK Partililer sandık başına gidiyor
YEREL HABERLER AK Partililer sandık başına gidiyor
İğdigül sokak hayvanları için öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER İğdigül sokak hayvanları için öğrencilerle buluştu
Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor
Antidepresan ilaç için eczanelerin camlarını kırdı 
YEREL HABERLER Antidepresan ilaç için eczanelerin camlarını kırdı 
Muğla'ya mevsimin ilk karı
YEREL HABERLER Muğla'ya mevsimin ilk karı
Bodrum'da İrlandalı kadın 45 tabancayla yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum'da İrlandalı kadın 45 tabancayla yakalandı
Zeytinköy’e ilk kazma vuruluyor
YEREL HABERLER Zeytinköy’e ilk kazma vuruluyor
Marmaris Belediyesi’nden Turunç dağıtımı Marmaris’in sokaklarını süsleyen narenciye ağaçlarından toplanan yaklaşık 200 kilogram turunç, halk pazarında vatandaşlara dağıtıldı.
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi’nden Turunç dağıtımı Marmaris’in ...
KADES üniversitelilere tanıtıldı
YEREL HABERLER KADES üniversitelilere tanıtıldı
Büyükşehir “Kadın Dayanışma Merkezleri” İle Kadınların Yanında
YEREL HABERLER Büyükşehir “Kadın Dayanışma Merkezleri” İle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X