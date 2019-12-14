Dünyanın en büyük karavanı Bodrum’da üretildi Bodrum’dan tüm dünyaya ihraç edilen ahşap guletlerden sonra şimdi de Dünyanın en büyük karavanı Bodrum’dan ihraç edildi.

Bodrum OrtakentYahşi Mahallesindeki hangarda Proje Yapım Şirketi tarafından Türk mühendis ve işçileri Dünyanın tam donanımlı ilk mobil hastane ve ambulans otobüsünü yurt dışına ihraç etmesinin ardından bu defa yine Türk mühendis ve işçileri tarafından yüzde 100 yerli olan dünyanın en büyük karavanı üretildi. 105 metrekare net kullanım alanına kadar büyüyen mega karavan lüks bir villadan farksız.

Kategorisinde dünyanın en büyük karavanı olarak literatüre geçen mega karavan, Bodrum OrtakentYahşi Mahallesindeki Proje Yapım Şirketi’nin hangarında gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ve çok sayıda davetli katıldı.

105 metre net kullanım alanına sahip

Dünyanın en büyük karavanı 13.60 metre uzunluğundaki bir treyler üzerine inşa edildi. Karavan çift tarafından genişleyerek 105 metrekare net kullanım alanına ve 10 metre genişliğe ulaşabiliyor. Bir tır çekicisi ile çekilen taşınan mega karavan, kategorisinde dünyanın en geniş kullanım alanına sahip karavan olma özelliğine sahip.

Yürüyen villa

Mega karavanda 4 ayrı yatak odası, Amerikan mutfaklı büyük bir salon, yatak odası ve salonların dışında 2 ayrı banyo ve 2 tuvalet, bir çamaşır odası ve kiler yer alıyor. Mega karavanın önemli özelliklerinden birisi de ön kısmında cam balkondan girilen 15 metrekare veranda inşa edildi. Yarım saatte açılıp kapanma özelliğine sahip mega karavanın sıcak su tertibatı ve 5 ayrı klima ile ısıtma ve soğutma üniteleri bulunuyor.



Yüzde 100 yerli ve milli

Bulgar bir iş adamı tarafından Proje Yapım şirketine sipariş verilen ve kategorisinde dünyanın en büyük mega karavanı Türk mühendisler ve işçiler tarafından yüzde 100 yerli üretim olması ile de dikkat çekiyor. Yurt dışına ihraç edilecek mega karavan ile ilgili Avrupa, Arap Yarımadası ve ABD’den de çok büyük talep geldiği açıklandı.

“Bodrum için sağlık, eğitim ve turizm amaçlı araçlar üreteceğiz”

Daha önce dünyanın en büyük ambulans otobüsünün açılışını yaptıklarını belirten Proje Yapım Şirketi Müdürü Gökhan Şen, “Şimdi burada yine kendi klasmanında dünyanın en büyük karavanının basın tanıtımını yapıyoruz. Bu seriler böyle gidecek. Bundan sonraki hedefimiz ise Bodrum için, Bodrum’da kullanılmak üzere daha değişik, daha kompakt eğitim olsun, sağlık olsun, turizm olsun bu yönde araçlar üretmeye ağırlık vereceğiz” dedi.

Avrupa, Arap Yarımadası ve ABD’den talepler arttı

Proje Yapım Şirketi Müdürü Gökhan Şen, dünyanın birçok ülkesinden mega karavan ve değişik versiyonları ile ilgili taleplerin geldiğini belirterek, “Bu karavan Türkiye’de Türk işçileri ile yapılmış segmentinde dünyada bir ilktir. Treyler dorsesi üzerine 10 metre genişleyebilen, 4 oda, bir salon, açıldığı zaman 105 metrekare olabilen bu karavan Türk otomotiv sektörünün, yerli otomobil üretmeyi düşündüğümüz şu günlerde başardığı önemli bir konudur. Tamamen yurt dışına ihraç edilecek olan bu araç ilk etapta Yunanistan ve Bulgaristan ülkelerine gidecek. Ama Arap Yarımadasından, Avrupa ve Amerika’ya kadar çok geniş coğrafyada talepler var. Bu karavanın farklı versiyonları da bizden isteniyor. Mobil hastane olarak, mobil komuta merkezi olarak çeşitli versiyonları ile ilgili de talepler var. Bu mega karavan segmentinde dünyanın en büyüğü. Açıldığı zaman genişleme açısından dünyanın en büyük karavanıdır. 4 oda bir salondan oluşmaktadır. İçerisinde 2 tuvalet ve banyo, 2 kiler, 5 ayrı noktadan iklimlendirme sıcak su ve verandaya kadar her şey düşünülmüştür. Umarız bunun çok daha ileri noktalarında Türkiye otomotiv sektörüne bir lokomotif olur. Ülkemiz ihracında çok başarılı işler bu ve bu tip karavanlarla devam eder” dedi.

“Bodrum’dan dünyaya duyurulması bizim için çok önemli”

Bodrum’un sadece bir turizm destinasayonu olmadığını savunduklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum’da başka işler de yapılmak zorunda. Her şeyi turizme bağlayamayız. Turizm çok hassas bir bebek gibi en küçük bir olaydan etkilenen bir sektör durumuna geldi. Bodrum’dan Türkiye ve dünyaya duyurulan bu işler çok önemli bizim için. Ben Gökhan Bey’in daha önce yaptığı otobüs projesinde de burada bulunmuştum. Bodrum’dan hiçbir arkadaşımın Bodrum’da ben şunu üreteyim de dünyaya satayım dediğini duymamıştım. Bu bir ilk. Tabi ki biz yaklaşık 300 yıllık ahşap yat imalatı sektörümüzü ayrı tutuyorum. Bu zaten bizim geleneğimizdir. Ama sanayi noktasında Bodrum’da bir ürünün bu şekilde düşünülerek, planlanarak ve tasarlanarak dünyaya satılması önceki ambulans otobüs Suudi Arabistan’a gitmişti. Bu da satılmış zaten ve Bulgaristan’a gidiyor. Bence çok önemli bir atılım” dedi.

Konuşmaların ardından dünyanın en büyük mega karavanı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve davetliler tarafından gezildi.

MUĞLA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:39

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