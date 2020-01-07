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Aydanur Aktaş Hıra’nın ‘Bolluk ve Bereket Formülü’ isimli kitabı çıktı

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan yazar Aydanur Aktaş Hıra, 'Bolluk ve Bereket Formülü' isimli 2'nci kitabını okuyucuyla buluşturdu.

Aydanur Aktaş Hıra’nın ‘Bolluk ve Bereket Formülü’ isimli kitabı çıktı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan yazar Aydanur Aktaş Hıra, ‘Bolluk ve Bereket Formülü’ isimli 2’nci kitabını okuyucuyla buluşturdu.
Fethiye’de uzun yıllar reklam sektöründe çalışan evli ve 2 çocuk annesi Aydanur Aktaş Hıra, 2017 yılında çıkardığı ‘Öze Yolculuk’ adlı ilk kitabının ardından yeni kitap çalışmalarına ara vermeden başladı. Hıra, tasavvuf ve kişisel gelişim konusunda 42 günlük bir formül açıkladığı yeni kitabı Bolluk ve Bereket Formülü’nü okuyucuyla buluşturdu. Yeni kitabı hakkında bilgiler veren Hıra, paylaştığı formülün birçok okuyucunun sorunlarına şifa olmasını beklediğini kaydetti. Formülün amacının, kişinin manevi gelişimine katkı sağlayarak kendi gücünün farkına varmasına ve refah düzeyinin yükseltmesini sağlamak olduğunu kaydeden Hıra, “Bolluk ve bereket denince insanların aklına sadece para, mal mülk gibi maddi zenginlik gelir hemen. Oysa bolluk sadece maddi değerlerle sınırlanamaz. Maddi değerlerden çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz, bizi ayakta tutan manevi değerlerimiz var.
Bolluğun bizdeki tezahürü, farkındalık, idrak, sevgi, şefkat, merhamet, adalet duygusu, huzur, neşe, sağlık, afiyet, sevme ve sevilme duygusu, sağlıklı ilişkiler, hayatımızdaki güzelliklerin çoğalması, felaha erme, ihtiyaçlarımızın karşılanması ve yaşam şevkimizin artması şeklinde olur.” dedi.

Kitapta anlattığı 42 günlük formüle ilişkin de açıklamalarda bulunan Hıra şunları söyledi;
“Bir nevi zihni arındırma ve programlama ile kişisel dönüşüm başlatmayı hedefleyen bir çalışma bu. Aynı zamanda bilincin yükselmesine ve üst bilinç boyutlarına geçişine de yardımcı bir çalışma. Bu formülle ilk kez 2003 yılında, bir arkadaşım vesilesiyle tanıştım. Çalışma elime geçtiğinde o kadar heyecanlanmıştım ki, yarım yamalak bilgilerle 42 günlük çalışmaya hiç vakit kaybetmeden başlamış ve hiç aksatmadan bitirmiştim. Bu çalışma sırasında kendimle ilgili pek çok şeyi fark etmiş ve dönüştürebilmiştim. Çalışmayı bitirdikten kısa bir süre sonra hayatımda maddi ve manevi olumlu değişimler olmaya başlamıştı. İş hayatımdan tutunda, arkadaş çevreme, duygu ve düşünce dünyama kadar birçok şey hızla değişmişti. İç dünyamdaki değişimler ise benim spritüel (ruhsal) anlamda derinleşmeme sebep olmuştu.
Bütün bu yaşadıklarımı 42 günlük bu çalışmanın akabinde yaşamış olmam benim bu formüle olan ilgimi artırdı vebu formülü başkalarıyla da kolayca paylaşabilmek için kişisel gelişime dair birçok kitap okudum. Bunun yanı sıra birçok seminere katıldım ve hipnozu bozma, EFT (duygusal özgürleşme tekniği) eğitimleri aldım. Okuduğum kitaplar, katıldığım seminerler ve aldığım eğitimlerle bende farklı açılımlar olmaya başladı.
Bakış açım her değiştiğinde, 42 günlük çalışmayı yeniden yapma ihtiyacı hissettim. Her seferinde çalışmaya dair bir farkındalığım oluştu ve bir ekleme yaptım. Neredeyse dokuz yıl bu çalışmayla haşır neşir oldum. Hayalim bu çalışmayı anlatan bir kitap yazmak ve herkese bu çalışmayı anlatmaktı. O dönem ufaktan bu konuya dair eğitimler vermeye başlamıştım. Anlattıkça farkındalığım çok artıyordu ve ben o dönemde kuantum sıçrama olarak nitelendirdiğim bir süreç yaşadım. Bu süreçten sonrada zaten hakikat yolculuğum başladı ve ben bu çalışmalara uzun bir süre ara verdim.
Hakikatimi anlama süreci, bana yepyeni ve berrak bakış açıları sundu. Sistemin işleyişine dair farkındalığım arttıkça anladım ki, bolluk ve bereket bilincine uyumlanma çalışmasıyla zihinsel hipnozlarımı bozmuş, engelleri ortadan kaldırmış ve akışı başlatmışım. Bu sayede, bir nevi zihinsel arınma yaşayarak bilincimde üst boyutlara yükselebilmiştim.
Kendi gerçek kimliğime ulaşıp hakikat bilinciyle bolluk ve bereket çalışmasını yeniden ele aldığımda, ortaya muhteşem bir kişisel dönüşüm formülü çıktı. 42 günlük bu formül, ilk halinden çok daha geliştirilmiş olarak,iki amaca birden hizmet edecek şekilde düşünülerek hazırlanmış, 17 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Bolluk ve bereket formülü kişinin hem maddi dünyasını hem de maneviyatını zenginleştirecek çok etkili bir yöntemdir. Kitabı okuyanlar hangi konularla karşılaşacaklar ve okuyucuya ne tavsiye edersiniz? 42 günlük bolluk ve bereket formülünü çalışırken ihtiyaç duyulacak tüm konulara kitabımda kısa kısa yer verdim. Okuyucuya tavsiyem 42 günlük çalışmaya geçmeden önce konuları anlamaya öncelik vermeleri olur.“

MUĞLA

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:14
  • ÖĞLE 13:17
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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