Nazım Hikmet şiirlerle anıldı Nazım Hikmet doğumunun 118. yılında Menteşe Konakaltı Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Menteşe Belediyesi, Menteşe Kent Konseyi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Muğla Sanatseverler Derneği tarafından düzenlenen Nazım Hikmet Anma gecesine Menteşeliler yoğun ilgi gösterdi.

Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Güven, “Bazı insanlar vardır. Hayatı ve ismi sadece kendilerine ait değildir. Halka aittir. Nazım Hikmet’te ismini yaşamı boyunca onuruyla taşıyan, koca yürekli bir sanatçıydı. Ömrü boyunca şiirleriyle haksızlığa direndi. Şiirleriyle sadece memleket değil bir dünya sanatçısıydı. Vatanımızdan çıkmış ve tarihe mal olmuş görkemli bir değerdir Nazım Hikmet. Sanatından, ilkelerinden asla vazgeçmeyen bu koca yürekli adam, düşünceleriyle karanlığa inat bizlere her zaman bir ışık olacaktır. Biz bugün O’nu anmanın yanında anlamaya da çalışalım. Şiirde çığır açan evrensel nitelikteki eserleriyle ülke dışında da yankı bulan ve saygınlık gören Nazım Hikmet’i hep umutla, yoldaşça hatırlayacağız unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezindeki anma etkinliği Muğla Sanatseverler Derneği üyesi sanatçıların okuduğu Nazım Hikmet şiirleri ile devam etti. Gecede ayrıca Nazım Hikmet şiirlerinin bestelendiği şarkılar seslendirildi.

MUĞLA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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