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Avcı'nın 5 gün sonra cansız bedeni bulundu

İHA

Bodrum'da 5 gündür havadan ve karadan arama kurtarma çalışması yürütülen 83 yaşındaki Halil İbrahim Avcı, ölü olarak bulundu.

Avcı'nın 5 gün sonra cansız bedeni bulundu

Bodrum’da 5 gündür havadan ve karadan arama kurtarma çalışması yürütülen 83 yaşındaki Halil İbrahim Avcı, ölü olarak bulundu.
Mumcular Belediye eski Başkanı Kazım Avcı'nın babası, Alzaymır hastası Halil İbrahim Avcı, Pazar sabahı Mumcular Mahallesi’ndeki evinden ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Pazartesi gününden bu yana, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri ile iz takip ve kadavra arama köpekleri eşliğinde Karaova Bölgesindeki geniş bir alanda yapılan arama çalışmaları sonunda, 3 çocuk babası Avcı’nın cansız bedeni bulundu. Avcı’nın cansız bedeninin Mumcular Barajı’na yakın bir bölgede çalıların dibinde bulunduğu öğrenildi.

MUĞLA

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:21
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:21
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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