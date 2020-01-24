Çıktığı ağaçtan vinçle indirildi Çıktığı ağaçta inemeyen kedi için seferber oldular

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bodrum Belediyesi ekipleri, çıktığı bir ağaçtan inmeyi başaramayan kedi için seferber oldu.

Bodrum merkezinde bulunan Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camisinin bahçesindeki çam ağacına tırmanan kedi mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan vatandaşlar itfaiye ve belediyeyi arayarak yardım istedi. Vatandaşın ihbarını değerlendiren Bodrum Belediyesine ait sepetli vinç ile Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sokak Hayvanları AmbulansıPetbulance’ı olay yerine sevk etti. Sepetli vince binen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi çam ağacının tepesinden kediyi alarak kontrol amaçlı Torba'da bulunan Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezine götürdü. Vatandaşlar, operasyonu meraklı gözlerle izledi.

MUĞLA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:28

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.