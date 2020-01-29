Şampiyon güvercinlerin sahiplerine kupa

Muğla Posta Güvercini Sevenler Derneği tarafından ilki gerçekleştirilen ve 5 etaptan oluşan 2019 yılı yarışlarında şampiyon olan güvercinlerin sahiplerine kupaları verildi.

Muğla Posta Güvercini Sevenler Derneğinin 2019 ödülleri Dalaman Cezaevi Restoran'da düzenlenen törenle güvercin sahiplerine verildi. Geçtiğimiz yıl 100 ile 700 kilometre arasında değişen mesafelerdeki uçuşlarda ilk 3 dereceye girenlerle birlikte, en iyi yavru sıralaması, 2019 şampiyonluk sıralaması gibi dallarda ödüller verildi. Şampiyonluk sıralaması, Ramazan Koç, Özgür Demircan ve Bilal Kuzluk şeklinde oluştu.

Dernek Başkanı Ramazan Koç, kısa zamanda ülke genelinde önemli başarılara imza attıklarını söylerken, “Güvercin yarışları bakımından Türkiye’nin en zor coğrafyasında bulunuyoruz. Buna rağmen başarılı bir yıl geçirdik. Asıl heyecan bu yıl başlayacak” dedi.

MUĞLA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:43

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