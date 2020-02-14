Eğitim Bir-Sen 28 yaşında Mehmet Akif İnan ve arkadaşları tarafından 14 Şubat 1992’de kurulan Eğitim Bir-Sen kuruluşunun 28’inci yılını kutluyor.

Eğitim çalışanlarının haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, yasakların kaldırılması, özgürlük alanlarının genişletilmesi amacıyla Mehmet akif İnan taraıfndan 1992 yılında kuruluşu gerçekleşktirilen Eğitim BirSen 28’inci kuruluş yıldönümü kutluyor.

Sendikanın 28’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle açıklama yapan Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, “Birlerle başlayan sendikal yürüyüşümüz, hakka ve haklılığa dayanan gücüyle 2011’de zirveye çıkarak eğitim çalışanlarının genel yetkili sendikası, bugün ise 450 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük sendikası ve sivil toplum örgütü olmuştur. Başarılarla dolu geçmişi, umut verici gelecek vizyonuyla Eğitim BirSen, kuruluş ilkeleri doğrultusunda 28 yıldır hak, emek ve özgürlük mücadelesini, birlik ve kardeşlik yolculuğunu sürdürmektedir” dedi.

Eğitim BirSen, alışılagelmiş sendikacılıktan farklı bir tarzla, sorunun değil, çözümün parçası olan bir tutumu hayata geçirdiğini belirten Uçak; “Eğitim BirSen’in tarihi bir dönem sayılacak 28 yıllık mücadele geçmişi, Türkiye’nin karanlıklardan aydınlığa, darbe dönemlerinden demokrasiye, geri kalmışlıktan ilerlemeye geçiş tarihidir. Kurulduğundan bu yana, bilgi ve eğitim odaklı olarak demokratik alanın genişlemesi, hak ve özgürlüklerin yaygınlaşması için yoğun çaba gösteren Eğitim BirSen’in, Türkiye’nin her demokratik kazanımında teri, yeri ve payı vardır. Toplumu eğitim üzerinden şekillendirmek isteyen vesayet düzeninin dayatması olan sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitimden vazgeçilmesi Eğitim BirSen’in verdiği mücadeleyle mümkün olmuştur. Bütün söylem ve eylemlerimizde istiklal ve istikbal endişemiz, millet iradesi ve medeniyet değerlerine olan bağlılığımız temel hareket noktamız oldu, olmaya da devam edecektir. 28 Şubat’ta ve 15 Temmuz’da olduğu gibi, uluslararası veya ulusötesi kirli, karanlık odakların içerideki iş birlikçileri ile tezgâhladıkları her bir hainlik ve ihanete, haklı olmanın verdiği güç ve cesaretle canımız, kanımız pahasına karşı durduk. Vatan, millî irade, istiklal ve istikbal söz konusu olduğu zaman varlığımız dâhil hiçbir şeyin hesabını yapmadık, yapmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, kuruluşundan bugüne kadar başkanlarımızdan temsilcilerimize, üyelerimize kadar hangi görev ve kademede bulunursa bulunsun, bu köklü ve kutlu davayı, dur durak bilmeksizin cefayla, vefayla önce zirveye, ardından yeni ufuklara, oradan da yeni umutlara taşıyan bütün dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Başta kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan olmak üzere, genel başkanlarımız Niyazi Yavuz’a, Ahmet Gündoğdu’ya, yönetim kurulu üyelerine, bütün kardeşlerimize minnet duyuyor; vefat edenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyoruz” dedi.

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