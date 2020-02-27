Lodosun keyfini sadece onlar çıkarıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan rüzgar sörfçüleri, hızı saatte 40 kilometreye kadar ulaşan lodosta yine sörf yaptılar.

Onlar meteorolojiyi herkesten daha çok takip ediyorlar ve sörf tahtalarını, yelkenlerini ve deniz paraşütlerini alıp hemen kendilerini dalgalara bırakıyor. Zaman zaman yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, denizde dalgalar ile adeta dans eden sporcuları şaşkınlık ve hayranlık ile izledi.

Rüzgarla ve dalga ile sevdikleri sporu yapan macera sever sporcular Marmaris denizinde renkli görüntüler sergiledi.

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