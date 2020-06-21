Datça'da sosyal mesafeli tatil

<br>Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yeni normal hayat sürecinin başlamasıyla birlikte, hareketlilik yavaş yavaş başladı. Az sayıdaki tatilci, sosyal mesafe kuralına uyarak güneşli havada denize ve Ilıca Gölü'ne girerek serinlemenin keyfini yaşadı.<br>Datça'da, pandemi sonrası yeni normal hayat sürecinin başlamasıyla birlikte, sahiller ve plajlarda turizm sezonu hazırlıkları tamamlandı. Plajlarda şezlong ve şemsiyeler, koronavirüs kurallarına göre hazırlandı. Her 4 metrekarede bir ya da iki şezlong yerleştirilirken, şezlonglar arası uzaklıklar ise sosyal mesafe kuralına göre belirlendi. Datça'nın Taşlık Plajı da sezona hazırlanarak, müşterilerini beklemeye başladı. Plajda az sayıda kişi denize girerken, Ilıca Gölü'nde de sosyal mesafe kuralına uyarak serinleyenler oldu.<br>Taşlık plajında restoran işletmecisi 49 yaşındaki Turan Dalbudak, Datça'nın sezona hazır olduklarını belirtip, "Pandemi kuralları gereği plajda ölçümlerimizi yaptık, şezlonglarımızı hazırladık. İnsanların daha rahat ve güvenli bir şekilde tatil yapmaları bizim ana görevimiz. Ancak şu anda, ilçede turist kapasitesi yüzde 10'larda. Otellerde henüz boş. İnsanlar haklı olarak çekiniyor. Biz gereken hijyen kuralları için hazırlıklarımızı yaptık, rahat olsunlar. Dileriz, güzel bir sezon geçer. Büyükşehirlerde insanlar bunaldı, buralarda streslerini atacaklarını umuyoruz" dedi.<br>İstanbul'dan tatil için Datça'ya gelen 51 yaşındaki Zeki Demir ise, salgın nedeniyle uzun bir süredir, evlerde hapis hayatı yaşamak zorunda kaldıklarını belirterek, "İstanbul'dan çıkışlara izin verilince, kendimizi Datça'ya attık. O kadar kalabalığın içinde, ne kadar dikkat etseniz de, bundan mutlaka etkileniyorsunuz. Ama burada çok güzel bir ortam var. Kalabalık yok. Sosyal mesafe kuralına riayet ediliyor. Güzel bir esinti, harika bir deniz, çok güzel bir hava var" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL<br>2020-06-21 13:17:55<br>

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