Eğitim Bir-Sen’den Vali Tavlı’ya ziyaret Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak ve beraberindeki heyet, Muğla Valiliği’ne atanan Orhan Tavlı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Muğla Valiliği’ne atanan Orhan Tavlı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Sendika faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Uçak, Vali Tavlı’ya yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerinde bulunarak Eğitim BirSen olarak Muğla’da eğitim hizmet kolunda yetkili sendika olduklarını ifade etti. Sendikalarının faaliyetleri hakkında Muğla’ya ve eğitime dair gerçekleşen istişarelerin ardından Başkan Uçak, “Eğitim BirSen Tarihi” kitap setini Vali Tavlı’ya takdim etti.
Çanakkale Valiliği’nden Muğla’ya atanan Orhan Tavlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Uçak ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.