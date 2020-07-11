Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Aykut KURT/MUĞLA, (DHA) MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknede bulunan 2 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye Kıyı Emniyeti ekipleri, dün sabah saatlerinde, İblis Burnu açıklarında teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiğini öğrendi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye gitti. Tekneyi tespit edip, yanına ulaşan ekipler, daha sonra yedekleyerek, Fethiye Limanı'na çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Aykut KURT
2020-07-11 10:37:47
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