Marmaris'te tatilciler gündüz plajları, akşam sokakları doldurdu



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yüksek nemle birlikte etkisini gösteren bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyenler gündüz plajları, akşam ise sahildeki yürüyüş yollarını doldurdu.

Kurban Bayramı tatilini Marmaris'te geçiren vatandaşlar, yüksek nem ile birleşen bunaltıcı Afrika sıcaklarından kurtulmak için sahillere akın etti. Ana caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği ilçede, deniz suyu sıcaklığı 19, nem oranı ise yüzde 71'e kadar çıktı. Serinlemek isteyenler Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajları doldurdu. Bazı tatilciler gün boyu çocuklarıyla denizde yüzerek vakit geçirirken, bazıları da şezlonglarını denize çekerek serinlemeye çalıştı. Kimi tatilciler ise şemsiye altında kitap okuyup dinlenmeyi tercih etti. Kavurucu sıcağa aldırmayarak güneşlenen vatandaşlar da dikkat çekti.

Gündüz plajları dolduranlar, akşam saatlerinde sahildeki yürüyüş yollarına akın etti. Marmaris ilçe merkezinde saat 21.30'dan itibaren sokaklardaki hareketliliğin arttığı gözlendi. Atatürk Caddesi, Kordon Caddesi ve Yat Limanı yürüyüş yolu tatilcilerle dolup taştı. Sahil yolunda denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışanlar selfie yaparak manzaranın keyfini çıkardı. Tatilciler, gece geç saatlere kadar yürüyüş yaptı, kafeterya ve büfelerde oturarak deniz manzarası eşliğinde içeceklerini yudumladı. İlçeyi araçlarıyla gezmek isteyenler ise Atatürk, Ulusal ve Kordon Caddesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis, trafiği açmak için yoğun çaba sarf etti.

İstanbul'dan tatile gelen Semavi Kalakan, "Sürekli denize girip, yüzerek keyif yapıyorum" dedi.

Serdar Karaduman da "İlk defa Marmaris'e tatile geldim. Gündüz denizin keyfini çıkarıyorum. Akşam ise sahil yolunda yürüyüş yapıyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-08-02 13:54:06



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