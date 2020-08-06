Botun motorunu söküp Türk karasularına ittiler

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Muğla’da Marmaris ile Simi adası arasında sürüklenen ve içinde 37 sığınmacının bulunduğu tekne içindeki sığınmacılar Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, içinde 37 sığınmacının bulunduğu lastik bot ile Yunan karasularına geçen sığınmacı grubu, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından durdurularak lastik botun motoru söküldü. Sığınmacıların üzerindeki cep telefonları da alınarak Türk karasularına itildi.

Marmaris Yeşilova Körfezi açıklarında sürüklenen lastik bot olduğu ihbarının ardından bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içindeki 37 sığınmacıyı kurtararak Marmaris Limanına getirdi.

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