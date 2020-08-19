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Ata tohumlarının hasadı başladı Menteşe Belediyesi’nin GEKA desteği ile ürettiği sebzeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

İHA

Ata tohumlarının hasadı başladı Menteşe Belediyesi’nin GEKA desteği ile ürettiği sebzeler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Menteşe Belediyesi ‘Pandemi sürecinde tarımsal üretimin yerel tohumla desteklenmesi’ projesi kapsamında Güney Ege Kalkınma Ajansı’ndan aldığı 400 bin liralık hibe destek ile Kafaca, Ortaköy ve merkez Menteşe'de Ata tohumlarından üretilen ürünlerin hasadı başladı. Yerel tohum ekilerek üretilen ürünlerin bir kısmı pandemi döneminde sıkıntı yaşamış, işsiz kalmış ve yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara dağıtılacak. Elde edilecek ürünler ile Belediye Aşevinde yapılacak yemek de yine belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Yerel ürün hasadı yapıldı
Türkiye’de ilk defa 42 dönümde nohut, 16 dönümde ise domates, biber ve patlıcan gibi yerel tohumlardan üretilen ürünler Menteşe Belediyesi tarafından ücretsiz olarak Menteşe’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Menteşe’nin kırsal Kafaca Mahallesi'nde 7 dönüm arazide yerel tohumlardan üretilen domates, biber ve yumurta ve uzun patlıcan hasadı başladı. Hasat töreninde Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Başkan Yardımcıları Leyla Ersöz ve Mehmet Güven de katılarak ürün topladı.

“Pandemi döneminde tarımın önemi ortaya çıktı”
Yerli tohumlar ile üretilen ürünlerin hasadı için gerçekleştirilen törende konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak kurulduğumuz 6 yıldan bu yana tarım kenti Menteşe’de vatandaşımıza yönelik tarımın gelişmesi noktasında bugüne kadar hep destek olduk. Köylü pazarından, üreticinin ürettiği ürünü satabilmesi noktasına kadar çalışmalarımız devam etti. Bunun meyvesini de bir proje ile elde etmiş oldu. Kafaca bölgesinde 7 dönüm arazide bugün yerel tohumlarımız ile elde ettiğimiz patlıcan, biber ve domatesin yetiştiğini görüyoruz. Bu projeyi biz özellikle pandemi döneminde Güney Ege Kalkınma Ajansına (GEKA) tarımın yerel tohum ile desteklenmesi adı altında proje sunmuştuk. Projemiz GEKA tarafından uygun görülerek yüzde 100 hibe ile yaklaşık 400 bin lira hibe aldık. Bu hibe ile Kafaca’da 7, Ortaköy’de 5 ve 4 dönüm arazide ürün dikerek hasadını yaptık. Yine Menteşe merkez ve Ortaköy’de 42 dönüm arazide 2 ton yerel nohut dikerek bunun da hasadını yapacağız. Amacımız tarımın ve üretimin ne kadar önemli olduğunu göstermek" dedi.

Yerel ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Belediye bünyesinde yetiştirilen yerel ürünlerin pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirterek, “Elde ettiğimiz ürünleri özellikle pandemi döneminde sıkıntı yaşamış, ekonomik olarak işsiz kalan vatandaşlarımıza birinci derecede ulaştırmak ve geri kalanları da belediyemize ait aşevinde yemek yapımında kullanarak ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtacağız” dedi.

Ata tohumları gelecek kuşaklara aktarılacak
Başkanı Gümüş ayrıca, projenin en önemli ayağından birisinin de ata tohumlarını sadece bölgedeki üreticiye değil tüm Türkiye'ye yayarak ülkede daha sağlıklı ve organik tarımın gelişmesine katkı sunmak olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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