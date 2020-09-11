Bodrum'da intihar etmek isteyen kişiyi, mahalleli ikna etti

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Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, cami minaresine çıkarak intihara kalkışan Derya M. (35), mahalleli tarafından yaklaşık 10 dakikada ikna edildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki Yokuşbaşı Camii´nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Derya M., caminin minaresine çıkarak intihara kalkıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiyeye bildirdi. Derya M.'nin sesini duyan mahalleli emekli işçi Hasan Kırık (65) ile ismi öğrenilemeyen bir vatandaş ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren ikna çalışmasının ardından Derya M. intihardan vazgeçirildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince Derya M., tedbir amaçlı Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasan Kırık, "Sesi duyup baktığımızda minarenin tepesinde gördük komşum ile 10 dakika ikna edip aşağıya indirdik" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-09-11 21:15:12



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