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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris’te Kısa Film Festivali başladı

İHA

Marmaris’te Kısa Film Festivali başladı

Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali, Amfitiyatro’da düzenlenen film gösterimleriyle başladı. Bu yıl 6’ıncı kez düzenlenen festival kapsamında gösterimler salgın nedeniyle açık havada ve internet üzerinden yapılıyor.
6. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali başladı. Kovid19 salgını nedeniyle bu yıl kapsamı küçültülen festivalde 42 kısa film sinemaseverlerle buluşacak. Söyleşiler, imza günleri, açılış töreni, gala gibi etkinlikler düzenlenemeyecek.
Film gösterimleri 1 Ekim Perşembe akşamı Marmaris Amfitiyatro’da başladı. Açılışta konuşan Festival Direktörü Şeref Öztürk, küresel salgın nedeniyle bu yıl gösterimleri online alana taşıdıklarını söyledi. Gelen talep üzerine gösterimlerin açık hava olması nedeniyle Amfitiyatro’da da yapıldığını sözlerine ekleyen Öztürk; “Geçen yıllarda iki yüze yakın konuk ağırlarken bu yıl maalesef ki birkaç basın mensubu ve teknik ekip dışında kimseyi davet edemedik. Ancak evde kalanları da unutmadık. Tüm kısa filmler www.marmarisfilmfest.com adresinden de izlenebiliyor. Amfiyatro’ya gelen konuklarımızdan sosyal mesafeye uymalarını ve maskelerini takmalarını özellikle rica ediyoruz” dedi. Festivalin ilk gün gösterimlerini Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk ve Burak Demirtaş da takip etti.
Ulusal kategoride; kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon dallarında finale kalan filmlerin ücretsiz gösterimleri Cuma ve Cumartesi akşamı da saat 19.3024.00 arasında Marmaris Amfi Tiyatro’da yapılmaya devam edecek. Festivalin ödül töreni ise 4 Ekim Pazar günü, saat 20.30’da yine Amfitiyatro’nun ev sahipliğinde yapılacak.

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